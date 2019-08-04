أوقفت أجهزة الأمن النيجيرية اليوم الأحد، أحد المرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير الماضي.

وقالت مصادر أمنية، إنه تم توقيف مدير تحرير موقع معلومات إلكتروني معارض للسلطة، بسبب دعوته إلى "الثورة" في نيجيريا، وذلك بعد 24 ساعة من اختفائه.

وفي يوم الجمعة الماضي، نشر أوموييلي سووري، أحد المرشحين المعارضين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومدير تحرير موقع "ساهارا ريبورترز" (مراسلو الصحراء) تغريدة دعا فيها إلى مسيرة في 5 أغسطس في العاصمة أبوجا.

وفي تغريدة أخرى نشرها في نفس اليوم، قال: "توجد حاجة لقيام ثورة في نيجيريا، للمضطَّهدين الذي يريدون الحرية ويرفضون الاضطهاد".

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وفي يوم السبت، قال سووري في تغريدة جديدة على تويتر، إن "رجال الأمن اقتحموا" داره.

وبعد ظهر يوم الأحد، أكد بيتر أفونايا، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، أنه تم بالفعل توقيف سووري. وأشار إلى أن الأمن لا يمكن أن يبقى متفرجا، والبعض يدعو للثورة ويهدد السلام في البلاد. وقال: "الدعوة للثورة، تعني الرغبة في التمرد والحرب".

المصدر: رويترز