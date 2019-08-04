ترامب تعقيبا على عمليات إطلاق النار: لا مكان للكراهية في بلادنا ويجب وضع حد للعنف

جدد الرئيس الأمريكي تنديده بعمليات إطلاق النار التي شهدتها مدن إل باسو ودايتون وشيكاغو السبت والأحد، وقال إنه لا مكان للكراهية في البلاد ويجب وقف العنف المتزايد.

وقال ترامب في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنه سيصدر بيانا يوم الاثنين بشأن عمليات إطلاق النار.

وأضاف أنه بحث مع وزير العدل بيل بار، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، وأعضاء في الكونغرس التدابير التي يجب اتخاذها لمنع وقوع حوادث إطلاق نار جماعي.

المصدر: رويترز