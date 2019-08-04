أعربت إيران، عن أسفها لمقتل مواطنين أمريكيين في حادثي إطلاق نار بولايتي أوهايو وتكساس الأمريكيتين، معربة عن تعاطفها مع الشعب الأمريكي وعوائل ضحايا الهجومين.

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وأشار الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في بيان، إلى أن بلاده "تعبر عن أسفها الشديد لحادثة القتل الجماعي التي تعرض لها مواطنون أمريكيون في ولايتين"، وأكد "تعاطف إيران مع عائلات ضحايا الجريمة الفظيعة"، متمنيا الشفاء العاجل لجرحى "الحادثين الأليمين".

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وقتل حوالي 40 شخصا وجرح العشرات، في حادثين منفصلين وقعا يومي السبت والأحد في ولايتي أوهايو وتكساس، عندما أطلق مسلحان النار على المواطنين الأبرياء.

وتمكنت الشرطة من اعتقال منفذ هجوم تكساس، فيما قتل منفذ هجوم أوهايو برصاص رجال الأمن.

المصدر: RT