كشفت شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، التي شهدت حادث إطلاق نار ليلة الأحد، عن هوية المهاجم، وأكدت أن شقيقته بين ضحايا الاعتداء.

وقالت الشرطة، إن الشخص الذي أطلق النار قرب حانة "نيد بيبيرس بار" في منطقة "أوريغون" بالمدينة، مخلفا عشرات القتلى والجرحى، رجل أبيض يدعى "كونور بيتس"، وعمره 24 سنة، ومقيم في مدينة بيلبروك الواقعة في الولاية نفسها بالقرب من دايتون.

#OregonDistrict#update The shooter is identified as Conner Betts, 24.

There are erroneous photos and facebook pages that are being posted and broadcast by some media outlets. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

وكانت الشرطة أكدت في وقت سابق أن مطلق النار الذي قتل بنيران عناصرها كان مرتديا سترة مضادة للرصاص.

وأعلنت سلطات أوهايو قائمة للضحايا التسع الذين قتلوا على يد المهاجم، ليتبين منها أن بينهم شقيقته، ميغان بيتس البالغة 22 عاما.

ونشرت قناة "إن بي سي" القائمة.

Sister of Dayton shooter among 9 victims in the attack. https://t.co/4LiNccFjNl — NBC News (@NBCNews) August 4, 2019

المصدر: وكالات، RT