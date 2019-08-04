ردا على تهديد ليبرمان.. "الـ40 الكبار" في "الليكود" يتعهدون بعدم الإطاحة بنتنياهو

أعرب النواب الـ40 الأوائل في قائمة حزب "الليكود" الإسرائيلي الانخابية عن ولائهم التام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كمرشح وحيد عن حزبهم لرئاسة الحكومة.

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جاء ذلك بعد يوم من توجيه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي تشير استطلاعات للرأي إلى أن حزبه سيصبح مجددا عنصرا حاسما في جهود تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، تهديدا إلى نتنياهو بأنه سيدعم مرشحا آخر عن "الليكود" لتولي منصب رئيس الوزراء، إذا رفض نتنياهو تشكيل حكومة وحدة وطنية ستضم "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" وتحالف "أزرق-أبيض" الوسطي.

ووقع المشرعون الذين يتولون المراتب من الثانية حتى الـ40 في قائمة "الليكود" التي يتصدرها نتنياهو، اليوم الأحد على وثيقة أعربوا فيها عن رفضهم للإملاء من قبل أي حزب آخر، مؤكدين أن نتنياهو لا يزال المرشح الوحيد عن "الليكود" لمنصب رئيس الوزراء مهما كانت نتائج الانتخابات.

وشكر نتنياهو على حسابه في "تويتر" أعضاء حزبه على دعمهم "المطلق" له، قائلا إن "الليكود" اليوم أكثر وحدة من أي وقت مضى.

وسبق أن هدد النائب عن "الليكود"، دافيد بيتان، وهو صاحب مبادرة هذه الوثيقة، بطرد أي مشرع سيرفض التوقيع عليها من الحزب.

ولعب ليبرمان دورا حاسما في فشل نتنياهو بتشكيل ائتلاف حكومي بعد تحقيق "الليكود" فوزا هشا في الانتخابات التي جرت في أبريل، ما دفع إسرائيل إلى إعادة التصويت في سبتمبر المقبل.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل