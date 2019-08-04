وفاة المفكر الأيديولوجي لـ"الخمير الحمر" المحكوم بالمؤبد في كمبوديا

توفي نون تشيا، رئيس الوزراء الكمبودي الأسبق، الذي شغل مناصب رفيعة أثناء حكم "الخمير الحمر"، عن عمر ناهز 93 عاما، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية عن المحكمة التي أدانت تشيا قولها: "نؤكد أن المدان نون تشيا توفي مساء يوم 4 أغسطس".

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فقد أصدر تشيا أوامره بقتل وتعذيب السكان الكمبوديين بعد استيلاء "الخمير الحمر" بقيادة بول بوت على السلطة في البلاد في سبعينيات القرن الماضي.

وكانت محكمة مدعومة من الأمم المتحدة، قد أدانت اثنين من قيادات نظام الخمير الحمر في كمبوديا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ضد أقليات بهدف التخلص منها خلال سبعينيات القرن الماضي.

وصدر حكمان بالسجن مدى الحياة بحق كل من نون تشيا 92 عاما وخيو سامفان 87 عاما، وهو ثاني حكم بالسجن المؤبد يصدر بحقهما، بعد أن حكم عليهما بالسجن مدى الحياة في عام 2014 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حكم النظام الشيوعي المتطرف للبلاد من 1975 إلى 1979.

يشار إلى أن تشيا وسامفان هما أول شخصين من الكوادر التابعة لبول بوت، قائد الحركة الشيوعية آنذاك، تتم إدانتهما بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وأشار القاضي نيل نون أثناء تلاوته القرار، إلى مسؤولية تشيا الجنائية عن القتل والتعذيب وجرائم أخرى، ووصفه بأنه كان "الساعد الأيمن المخلص لبول بوت" وقال إنه كان "يتمتع بالرقابة على جميع أنشطة الحزب الشيوعي" بفضل منصبه القيادي الرفيع داخل النظام.

المصدر:RT