لودريان "الأصلع" يتهكم على سبب إلغاء الرئيس البرازيلي اجتماعا مقررا معه

سخر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من السبب الذي دفع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الاثنين المنصرم، إلى إلغاء موعد كان مقررا معه خلال زيارته البرازيل.

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وقال لودريان، اليوم الأحد، إن سبب إلغاء الموعد هو "أمر طارئ مرتبط بالشعر"، بعد أن ظهر بولسونارو في بث حي على "فيسبوك" وهو يقص شعره في الوقت الذي كان يفترض به أن يلتقي الوزير الفرنسي "الأصلع".

وأضاف "جميعنا نعلم الضغوط المرتبطة بجداول الأعمال المثقلة لرؤساء الدول. على ما يبدو، كان هناك أمر طارئ مرتبط بالشعر، وهذا أمر غريب".

وتابع بالقول "التقيت نظيري والمجتمع المدني البرازيلي، خصوصا المنظمات غير الحكومية، وكذلك المجتمع المدني الاقتصادي. التقيت أيضا حكام معظم الولايات، فمن مصلحة فرنسا التحاور مع البرازيل، كل البرازيل".

يذكر أن الرئيس البرازيلي كان قد برر قراره عدم الالتزام بهذا الموعد مع لودريان بأن الأخير كان يعتزم لقاء منظمات غير حكومية.

وقال الرئيس اليميني للصحافيين في برازيليا "ما الذي جاء ليناقشه مع المنظمات غير الحكومية هنا؟ مجرد أن نقول منظمات غير حكومية فهذا مؤشر مقلق بالنسبة لكل من يتمتع بأدنى حدود التفكير السليم".

وفي رسالة نشرت على "تويتر"، أكدت سفارة فرنسا في البرازيل، أن لودريان التقى "أعضاء من المجتمع المدني للحديث عن التحديات المتعلقة بالتغير المناخي وحماية البيئة من منظور مؤتمر المناخ" الخاص بالأمم المتحدة، المقرر عقده في سانتياغو خلال شهر ديسمبر المقبل.

المصدر: "أ ف ب"