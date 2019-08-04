تماس كهربائي في وزارة النفط الإيرانية يجلي الموظفين

تسبب تماس كهربائي بتشكّل غمامة من الدخان الكثيف اليوم في مقر وزارة النفط الإيرانية، مما اضطر القائمين على المبنى لإجلاء جميع موظفيه بعدما انتشر الدخان في عدد من الطوابق.

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ولا يزال سبب الدخان الذي أشيع أنه نجم عن حريق أتى على المبنى ومكتب الوزير مجهولا، حيث تستمر فرق الإنقاذ والشرطة في معاينة المكان للكشف عن ملابسات الحادث.

وأفاد مراسل RT بأن الدخان سجل في الطابقين 14 و15 وتم إخلاء الوزارة في حينه.

وقال مدير العلاقات العامة في وزارة النفط: تماس كهربائي وقع في غرفة بستاني حديقة المبنى في الطابق الأول مما أدى الى تصاعد الدخان في الطوابق العلوية وطلبنا من الموظفين مغادرة المبنى للحفاظ على سلامتهم وبعد حل مشكلة التماس الكهربائي عاد الموظفون الى مكاتبهم.

المصدر: وكالات + RT