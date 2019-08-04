شرطة هونغ كونغ تعتقل 20 متظاهرا والمدينة تستعد لاحتجاجات جديدة

أعلنت شرطة هونغ كونغ أنها ألقت القبض على أكثر من 20 شخصا بعد اشتباكات عنيفة مع محتجين مناهضين للحكومة الليلة الماضية، فيما يستعد المعارضون لإضراب عام ومزيد من الاحتجاجات.

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وأطلقت الشرطة اليوم الأحد عدة قنابل غاز مسيل للدموع في مواجهات مع نشطاء يرتدون ملابس سوداء في منطقة كولون في المدينة، في أحدث تصعيد بعد احتجاجات دامت أكثر من شهرين على مشروع قانون يسمح بتسليم المتهمين لمحاكمتهم في الصين.

وأشعل المحتجون حرائق في الشوارع وصناديق القمامة أمام مركز للشرطة وأغلقوا مدخل نفق رئيسي في المدينة ليقطعوا شريانا يربط هونغ كونغ بشبه جزيرة كولون.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات كبيرة في المناطق الواقعة في غرب هونغ كونغ اليوم الأحد حيث دعا النشطاء إلى إضراب عام غدا الاثنين يشمل شبكات النقل والمناطق التجارية.

وبدأت الاحتجاجات ردا على قانون التسليم الذي جرى تعليقه، لكن هذه الاحتجاجات توسعت للمطالبة بمزيد من الديمقراطية واستقالة كاري لام رئيسة هذه المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي واسع ضمن الصين.

وأصبحت الاحتجاجات أسوأ أزمة سياسية في هونغ كونغ منذ أعادتها بريطانيا إلى الحكم الصيني قبل 22 عاما.

وانضم آلاف الموظفين المدنيين للاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الجمعة للمرة الأولى منذ بدئها في يونيو الماضي متحدين تحذير السلطات.

المصدر: "رويترز"