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الولايات المتحدة.. إصابة 10 أشخاص بإطلاق نار في أوهايو

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أصيب نحو 10 أشخاص بإطلاق نار وقع صباح اليوم الأحد في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية.

وقالت مصادر إعلامية إن أحد الأشخاص فتح النار على مجموعة من المواطنين قبل أن تعتقله الشرطة.

وبينت المصادر أن نحو عشرة أشخاص أصيبوا بجروح لم تعلن عن طبيعتها بعد.

ووقع هذا الحادث بعد مرور ساعات معدودة على حادث مماثل في ولاية تكساس أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 24 بمتجر في مدينة إل باسو.

المصدر: وكالات

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