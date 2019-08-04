لندن: نريد إعادة التفاوض على بريكست نظرا للتغيير في البرلمان الأوروبي

دعت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون قادة الاتحاد الأوروبي إلى قبول إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال ستيف باركلي وزير بريكست بحكومة جونسون، في مقال نشرته صحيفة "مايل أون صنداي"، إن "الحقائق السياسية تغيرت" بالمقارنة مع ما كانت عليه في نوفمبر 2018 عندما توصلت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد.

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وشرح باركلي أنه ومنذ التوصل إلى ذلك الاتفاق تم تجديد 61% من أعضاء البرلمان الأوروبي المتحدرين من جميع دول الاتحاد، وهو تغيير عميق يظهر الحاجة إلى تغيير منهجي.

وأوضح كاتب المقال أن المفوض الأوروبي ميشال بارنييه الذي قاد محادثات متعلقة ببريكست يجب أن يحث زعماء الاتحاد الأوروبي على التفكير في هذا الأمر إذا كانوا هم أيضا يريدون اتفاقا من أجل تمكينه من التفاوض بطريقة تجد أرضية مشتركة مع المملكة المتحدة، مضيفا: "وإلا فليس هناك من اتفاق سيبصر النور".

ويطالب جونسون الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن رفضه إعادة التفاوض على بنود رئيسية في اتفاق بريكست الذي تم إبرامه العام الماضي مع سلفه تيريزا ماي، تحت طائلة الانسحاب بلا اتفاق في 31 أكتوبر.

وأكد القادة الأوروبيون أن اتفاق الانسحاب الذي يحدد شروط خروج بريطانيا بعد 46 عاما من العضوية نهائي، إلا أنهم مستعدون لإعادة فتح المناقشات حول العلاقة المستقبلية الموجودة في "الإعلان السياسي" المرفق بالاتفاق.

المصدر: "أ ف ب"