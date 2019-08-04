كوريا الشمالية تعلن عن اختبار جديد لنظام إطلاق صاروخ متعدد

أعلنت كوريا الشمالية أمس السبت، أنها اختبرت نظاما جديدا لإطلاق الصواريخ في الـ2 من أغسطس ضمن تجارب أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون شخصيا.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية، إن الإطلاق الذي تم في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، شمل نظام صاروخ موجه من العيار الثقيل تم تطويره حديثا وفحص قدراته على الطيران والتحكم في مساره ومعدل ضرباته.

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وأضافت أن كيم "أعرب عن ارتياحه الكبير لنتيجة اختبار الإطلاق".

وأفادت هيئة الأركان المشتركة بأن الصاروخ حلق لحوالي 220 كيلومترا على ارتفاع تقريبي 25 كيلومترا.

وجرت التجربة بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين من يونغ هونغ بمحافظة هام غيونغ الجنوبية في البحر الشرقي، رجحت سيئول أنهما صاروخان بالستيان قصيرا المدى.

المصدر: وكالة "يونهاب"