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الولايات المتحدة.. إصابة نحو 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية أوهايو

واشنطن ترحب بهدنة إدلب وبدور موسكو وأنقرة في وقف إطلاق النار

أخبار العالم

واشنطن ترحب بهدنة إدلب وبدور موسكو وأنقرة في وقف إطلاق النار
Reuters KHALIL ASHAWI
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رحبت الخارجية الأمريكية بالهدنة في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال سوريا وأعلنت تأييدها وقف إطلاق النار هناك، مشيرة إلى ضرورة وقف كل ما يؤدي إلى مقتل المدنيين.

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وقالت في بيان أصدرته أمس: "الولايات المتحدة ترحب بنبأ وقف إطلاق النار الذي أعلن في شمال غرب سوريا... الشيء المهم حقا هو وقف الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. نحن نؤيد أي عمل من أجل تحقيق هذا الهدف الهام".

وذكرت الخارجية الأمريكية أن واشنطن "تقدر الجهود المشتركة لتركيا وروسيا لاستعادة وقف إطلاق النار"، وكذلك أنشطة الأمين العام للأمم المتحدة ومشاركته الشخصية في تطبيع الوضع في إدلب، بما في ذلك عن طريق تشكيل لجنة للتحقيق في الوضع في إدلب منذ سبتمبر 2018.

وختمت بالقول: "ترى الولايات المتحدة أنه لا حل عسكريا للصراع السوري، وأن السبيل الوحيد لحله سلميا يكمن في عملية جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، "وفي الإصلاح الدستوري والانتخابات في سوريا تحت رعاية أممية".

المصدر: "إنترفاكس"

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