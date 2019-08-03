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نتنياهو لجونسون: من المهم اتخاذ موقف حازم ضد إيران

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نتنياهو لجونسون: من المهم اتخاذ موقف حازم ضد إيران
AFP Kirsty Wigglesworth / POOL
بوريس جونسون وبنيامين نتنياهو (صورة أرشيفية)
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أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن اتصال هاتفي بين رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلاله الوضع حول إيران.

وكتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في صفحته الرسمية على "تويتر": "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، وقال له إنه من المهم اتخاذ موقف حازم ضد إيران".

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وأضاف جندلمان، أن نتنياهو وجونسون اتفقا على "مواصلة تعميق التعاون بين البلدين في مجالي الاقتصاد والابتكار".

المصدر: RT

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