نتنياهو لجونسون: من المهم اتخاذ موقف حازم ضد إيران

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن اتصال هاتفي بين رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلاله الوضع حول إيران.

وكتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في صفحته الرسمية على "تويتر": "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، وقال له إنه من المهم اتخاذ موقف حازم ضد إيران".

PM Netanyahu spoke with incoming British PM @BorisJohnson and said it is important to take a strong stand against Iran.



The two leaders also agreed to deepen cooperation between the two countries in trade and innovation. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 3, 2019

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وأضاف جندلمان، أن نتنياهو وجونسون اتفقا على "مواصلة تعميق التعاون بين البلدين في مجالي الاقتصاد والابتكار".

المصدر: RT