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إطلاق نار كثيف في أحد مراكز التسوق في تكساس وأنباء عن سقوط جرحى

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إطلاق نار كثيف في أحد مراكز التسوق في تكساس وأنباء عن سقوط جرحى
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن إطلاق نار كثيف سمع عند أحد مراكز التسوق في مدينة إل باسو بولاية تكساس، فيما تحدثت أنباء عن سقوط جرحى في صفوف المتسوقين.

وهرعت عدة فرق من الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى موقع الحادث عند متجر Walmart، فيما ذكرت وسائل إعلام، أن 18 شخصا قد أصيبوا بالرصاص، دون أي تأكيد رسمي.

وفي عدد من التغريدات، حثت الشرطة المواطنين على البقاء بعيدا عن المنطقة الواقعة بالقرب من مركز "سيلو فيستا" التجاري.

وأكدت شرطة إل باسو عبر حسابها في "تويتر" أنها تلقت تقارير عديدة بأن عدد مطلقي النار أكثر من شخص. 

المصدر: وكالات

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