إطلاق نار كثيف في أحد مراكز التسوق في تكساس وأنباء عن سقوط جرحى

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن إطلاق نار كثيف سمع عند أحد مراكز التسوق في مدينة إل باسو بولاية تكساس، فيما تحدثت أنباء عن سقوط جرحى في صفوف المتسوقين.

وهرعت عدة فرق من الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى موقع الحادث عند متجر Walmart، فيما ذكرت وسائل إعلام، أن 18 شخصا قد أصيبوا بالرصاص، دون أي تأكيد رسمي.

وفي عدد من التغريدات، حثت الشرطة المواطنين على البقاء بعيدا عن المنطقة الواقعة بالقرب من مركز "سيلو فيستا" التجاري.

#Update: Just in - Video footage of police clearing out the entire Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas. Where a gunman who is still at large shot at least 18 people and one person dead in a #Walmart and on a parking lot. pic.twitter.com/tqb0iKwNmh — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 3, 2019

وأكدت شرطة إل باسو عبر حسابها في "تويتر" أنها تلقت تقارير عديدة بأن عدد مطلقي النار أكثر من شخص.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

المصدر: وكالات