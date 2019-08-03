تسريبات.. ريغان وصف دبلوماسيين أفارقة بالقردة ونيكسون ضحك

نشرت وسائل إعلام تسجيل محادثة هاتفية جرت في عام 1971 بين الرئيسين الأمريكيين السابقين ريتشارد نيكسون ورونالد ريغان، تتضمن عبارات عنصرية مهينة بحق مندوبين أفارقة في الأمم المتحدة.

وفي المكالمة التي نشرتها لأول مرة مجلة Atlantic جرى الحديث بين ريغان الذي كان يتولى حينذاك منصب محافظ كاليفورنيا، ونيكسون الذي كان رئيسا للدولة في تلك الأيام عن رقص احتفالي أداه أعضاء وفد تنزانيا عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تسليم مقعد الصين في المنظمة إلى حكومة بكين، وطرد تايوان المدعومة من واشنطن.

ووصف ريغان في المكالمة الدبلوماسيين التنزانيين بأنهم "هؤلاء القردة من تلك الدول الإفريقية، اللعنة عليهم"، وتابع: "لا يزالون غير مرتاحين لارتداء الأحذية"، واستدعى هذا الكلام ضحكا لدى نيكسون.

من جانبه، تطرق نيكسون إلى تصريحات ريغان في مكالمة أخرى مع وزير خارجيته وليام روجرز مع إعطاء صبغة عنصرية إضافية لها، إذ ذكر: "قال (ريغان) إن آكلي لحم البشر هؤلاء في التلفزيون الليلة الماضية.. قال: يا رب، حتى لا يرتدون الأحذية وتنوي الولايات المتحدة إخضاع مصيرها لهم".

واضطر نيكسون إلى ترك منصب الرئاسة عام 1974 في مواجهة العزل على خلفية فضيحة "ووترغيت"، وتولى ريغان مقاليد الحكم لفترتين من 1981 حتى 1989.

ونشرت هذه التسجيلات في وقت يواجه فيه الرئيس دونالد ترامب اتهامات بالعنصرية، لا سيما على خلفية هجومه الحاد على أربع مشرعات ديمقراطيات من أصول أجنبية في مجلس النواب دعاهن إلى "العودة لبلدانهن".

المصدر: غارديان