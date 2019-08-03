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مشرع مؤيد لترامب يتراجع عن ترشيحه لرئاسة الاستخبارات الوطنية

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مشرع مؤيد لترامب يتراجع عن ترشيحه لرئاسة الاستخبارات الوطنية
Reuters Yuri Gripas
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أعلن المشرع الجمهوري الأمريكي جون راتكليف، الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية عن قراره عدم الترشح، والبقاء في مقعده الحالي بالكونغرس.


وقال ترامب عبر حسابه في "تويتر" أن راتكليف، العضو عن ولاية تكساس في مجلس النواب والذي يعد من أشد مؤيدي الرئيس، اتخذ هذا القرار لتفادي "أشهر من القذف والتشهير"، متهما وسائل الإعلام بمعاملة النائب بصورة "غير عادلة".

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وتعهد الرئيس الأمريكي بتحديد مرشح جديد لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية قريبا، وذلك قبل أقل من أسبوعين من استقالة المدير الحالي دان كوتس في 15 أغسطس.


من جانبه، ذكر راتكليف أن سبب قراره يعود إلى عدم رغبته في أن يتحول الجدل حول مسائل الأمن القومي والاستخبارات الذي أثاره ترشيحه إلى مسألة سياسية أو حزبية، مبديا في الوقت نفسه قناعته بأنه مؤهل لأداء العمل في منصب مدير الاستخبارات الوطنية بشكل "موضوعي وعادل ونزيه".

وتأتي هذه التطورات على خلفية جدل اندلع في الكونغرس بعد إعلان ترامب عن ترشيح راتكليف لمنصب مدير الاستخبارات، حيث أثارت هذه الخطوة تساؤلات جدية لدى أعضاء في الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء بشأن ما إذا كان هذا النائب مؤهلا لأداء هذا العمل.

المصدر: وكالات

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