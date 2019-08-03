مشرع مؤيد لترامب يتراجع عن ترشيحه لرئاسة الاستخبارات الوطنية

أعلن المشرع الجمهوري الأمريكي جون راتكليف، الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية عن قراره عدم الترشح، والبقاء في مقعده الحالي بالكونغرس.



وقال ترامب عبر حسابه في "تويتر" أن راتكليف، العضو عن ولاية تكساس في مجلس النواب والذي يعد من أشد مؤيدي الرئيس، اتخذ هذا القرار لتفادي "أشهر من القذف والتشهير"، متهما وسائل الإعلام بمعاملة النائب بصورة "غير عادلة".

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وتعهد الرئيس الأمريكي بتحديد مرشح جديد لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية قريبا، وذلك قبل أقل من أسبوعين من استقالة المدير الحالي دان كوتس في 15 أغسطس.



من جانبه، ذكر راتكليف أن سبب قراره يعود إلى عدم رغبته في أن يتحول الجدل حول مسائل الأمن القومي والاستخبارات الذي أثاره ترشيحه إلى مسألة سياسية أو حزبية، مبديا في الوقت نفسه قناعته بأنه مؤهل لأداء العمل في منصب مدير الاستخبارات الوطنية بشكل "موضوعي وعادل ونزيه".

Our great Republican Congressman John Ratcliffe is being treated very unfairly by the LameStream Media. Rather than going through months of slander and libel, I explained to John how miserable it would be for him and his family to deal with these people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

وتأتي هذه التطورات على خلفية جدل اندلع في الكونغرس بعد إعلان ترامب عن ترشيح راتكليف لمنصب مدير الاستخبارات، حيث أثارت هذه الخطوة تساؤلات جدية لدى أعضاء في الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء بشأن ما إذا كان هذا النائب مؤهلا لأداء هذا العمل.

المصدر: وكالات