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تركيا تعلن تصفية 6 من "العمال الكردستاني" شمالي العراق

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تركيا تعلن تصفية 6 من
Reuters OO/mjb
مقاتلة إف-16 تابعة للجيش التركي
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم عن تصفية 6 عناصر من حزب "العمال الكردستاني"، بغارات شمالي العراق استمرارا لعملية "المخلب" التي تديرها هناك.

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تركيا تعلن تصفية 5 من عناصر "العمال الكردستاني" شمالي العراق

وقالت الوزارة إن "سلاح الجو شن غارات على مواقع للإرهابيين في منطقة حفتانين شمالي العراق، استمرارا لعملية "المخلب" بمنطقة هاكورك، مما أسفر عن تصفية 6 إرهابيين من المنظمة".

وكانت السلطات التركية كشفت أمس الجمعة، أن قواتها "شنت غارات على مواقع الإرهابيين في منطقتي زاب ومتينا، ما أدى إلى تحييد 5 إرهابيين من "العمال الكردستاني".

يذكر أن القوات التركية أطلقت في 27 مايو المنصرم "عملية المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على عناصر حزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: "الأناضول"

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