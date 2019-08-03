كندا تجلي سكان قرية انقلبت قربها عربات قطار يحمل مادة خطرة

أجلت السلطات سكان قرية إرفين في منطقة ألبرتا جنوب كندا تحسبا لاحتمال حدوث تلوث كيميائي في المنطقة بعد حادث خروج قطار يحمل مواد قابلة للاشتعال عن سكته، حسبما أفادت قناة "سي بي سي".

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وقالت القناة التلفزيونية إن ما بين 12 و15 عربة تحمل مادة خطرة خرجت عن القضبان وبداخلها مواد قابلة للاشتعال، لم يتم تحديد نوعها.

ولم يتم ذكر أسباب الحادث فيما يعمل في موقع الحادث ضباط الشرطة ورجال الإطفاء كما قام ممثلو شركة السكك الحديدية الكندية Pacific Pacific Railway بإرسال ممثليهم إلى هناك.

ويعيش حوالي 300 شخص فقط في قرية إيرفين التي وقع قربها الحادث.

المصدر:"تاس"