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انطلاق الجولة "الحاسمة" من محادثات السلام بين واشنطن وطالبان

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انطلاق الجولة
Reuters Qatari Foreign Ministry/Handout
إحدى الجولات السابقة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية في الدوحة (صورة أرشيفية)
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أعلن مسؤولون في كابل أن الجولة الثامنة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، ستبدأ في العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت 3 أغسطس.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن "مسؤولين كبار على دراية بالمحادثات" قولهم إن هذه الجولة ستكون "حاسمة" في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 18 عاما.

وأضاف المسؤولون، أنه من الممكن توقع الإعلان عن اتفاق للسلام في نهاية الجولة الثامنة من المحادثات، مشيرين إلى أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى سحب القوات الأجنبية من البلاد.

وكانت طالبان قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرب توقيع اتفاقية سلام مع الولايات المتحدة، بعد توافق الجانبين على جميع فقراتها تقريبا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إن هناك الكثير من التقدم في محادثات السلام مع طالبان، محذرا في الوقت ذاته من أن لديه القدرة على محو جزء كبير من أفغانستان في غضون أيام.  

المصدر: "رويترز"

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