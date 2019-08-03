"مطاردة الساحرات" كلفت الخزينة الأمريكية 32 مليون دولار

كشفت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة، أن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية، كلف 32 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب.

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وفي ديسمبر من العام الماضي، أفيد بأن كلفة عمل فريق مولر لمدة عام ونصف بلغت 25 مليون دولار. وحسب الوثائق الجديدة، يجري الكشف عن نوعين من النفقات التي تم تخصيصها للتحقيق الذي استغرق عامين، حيث تم تخصيص حوالي 16 مليون دولار مباشرة لمولر شخصيا، ومثلها لمكتبه والعاملين فيه.

ويطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عادة وصف "مطاردة الساحرات" على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، تم إنفاق 4.1 مليون دولار على تحقيق مولر، وبلغت التكاليف المباشرة وغير المباشرة للأشهر الستة الماضية لفريقه 6.5 مليون دولار، حسب وثائق وزارة العدل التي تم نشرها يوم الجمعة.

بالفعل، حقق مولر في مزاعم "التدخل الروسي" في الانتخابات التي فاز فيها ترامب على منافسته هيلاري كلينتون عام 2016.

ووفقا لنتائج التحقيق أكد مولر مزاعم التدخل، رغم أنه لم يعثر على أي دليل يثبت "التواطؤ" بين ترامب الفائز في الانتخابات وروسيا التي نفت مرارا وتكرارا أي تدخل لها في هذه الانتخابات.

المصدر: "نوفوستي"