ترامب: انتهاء "مطاردة الساحرات" يفتح الطريق أمام التعاون مع روسيا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التحقيق الذي أجراه المدعي الخاص السابق روبرت مولر، كان عقبة عرقلت قيام علاقات جيدة مع روسيا، لكنها أزيحت عن الطريق وأصبحت بحكم "الميتة".

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وقال للصحفيين أمس الجمعة: "أعتقد أن العلاقات جيدة. نحاول إقامة علاقات جيدة (مع روسيا). كان من الصعب للغاية تحقيق ذلك في ظل مطاردة الساحرات التي ماتت الآن".

ويطلق ترامب عادة وصف "مطاردة الساحرات" على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الذي أجراه المدعي الخاص السابق مولر.

وحقق مولر في مزاعم "التدخل الروسي" في الانتخابات التي فاز فيها ترامب على منافسته هيلاري كلينتون عام 2016.

وووفقا لنتائج التحقيق، أكد مولر مزاعم التدخل، رغم أنه لم يعثر على أي دليل يثبت "التواطؤ" بين الفائز في الانتخابات ترامب وروسيا.

المصدر: "نوفوستي"