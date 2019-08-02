ترامب: ناقشت إمكانية عقد اتفاق حول الأسلحة النووية مع روسيا والصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والقيادة الصينية إمكانية إبرام اتفاق جديد بشأن الأسلحة النووية.

وقال ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض، اليوم الجمعة إنه يعتقد بأن موسكو تريد التوصل إلى اتفاق جديد حول تقليص الترسانتين النوويتين لروسيا والولايات المتحدة، مضيفا أن هذا الاتفاق يجب أن يشمل الصين أيضا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "ذلك سيكون شيئا رائعا بالنسبة للعالم"، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح للدول الثلاث بتقليص النفقات الدفاعية.

يتبع...