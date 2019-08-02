بعد أن ضاق هرمز ... الإمارات تتحرك (فيديوغرافيك)

في الوقت الصعب.. كسرت الإمارات ألواح الجليد المتراكم ومدت يدها إلى إيران..

عبرت الخليج وأبرمت مع جارها اللدود اتفاقا للتعاون الحدودي

إثر ذلك، تفاءل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن يتقلص فريق "ب" ويبقى نتنياهو وبولتون وحيدين.

ومضى مدير مكتب الرئيس الإيراني أبعد وخُيل إليه أن الإمارات باتت تتخذ مواقف تختلف عن السعودية.

لكن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، كان له رأي آخر:

فماذا وراء الأكمة يا ترى؟

شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الامارات، وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 31, 2019