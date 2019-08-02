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بعد أن ضاق هرمز ... الإمارات تتحرك (فيديوغرافيك)

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بعد أن ضاق هرمز ... الإمارات تتحرك (فيديوغرافيك)
RT
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في الوقت الصعب..  كسرت الإمارات ألواح الجليد المتراكم ومدت يدها إلى إيران..

عبرت الخليج وأبرمت مع جارها اللدود اتفاقا للتعاون الحدودي

إثر ذلك، تفاءل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن يتقلص فريق "ب" ويبقى نتنياهو وبولتون وحيدين.

ومضى مدير مكتب الرئيس الإيراني أبعد وخُيل إليه أن الإمارات باتت تتخذ مواقف تختلف عن السعودية.

لكن  وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، كان له رأي آخر:

فماذا وراء الأكمة يا ترى؟

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