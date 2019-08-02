 
مباشر

سقوط عسكري بريطاني من الطابق السابع في بولندا

أخبار العالم

سقوط عسكري بريطاني من الطابق السابع في بولندا
Sputnik
عناصر الناتو في بولندا - ارشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7iq

سقط عسكري بريطاني، من عناصر الوحدة اللوجستية في كتيبة حلف الناتو المرابطة في بولندا، من الطابق السابع في أحد فنادق العاصمة البولندية وارسو.

وذكرت قناة TVN التلفزيونية البولندية، أن العسكري البريطاني، لقي حتفه مباشرة إثر سقوطه.

وأشارت القناة، إلى أن التحقيقات الأولوية يظهر تظهر أن الحادث لا يحمل أي طابع جنائي، وأن العسكري كان ثملا وسقط من النافذة بمحض الصدفة.

إقرأ المزيد
مناورات للقوات الجوية لدول الناتو تنطلق في فنلندا
مناورات للقوات الجوية لدول الناتو تنطلق في فنلندا

وقالت القناة، إن الحادث وقع ليلة أمس الخميس، مشيرة إلى أن مجموعة ميدانية من الشرطة والشرطة العسكرية والنيابة العامة البولندية تقوم بالتحقيق في أسباب  الحادث وملابساته.

ونقلت القناة عن ممثل النيابة العامة في العاصمة البولندية قوله: "كل ما نعرفه في هذه اللحظات: يتواجد في الفندق عشرات العسكريين البريطانيين. تجمع بعضهم لحضور حفلة سمر تخللها تناول المشروبات الكحولية، وخلال ذلك سقط أحدهم من الطابق السابع من المبنى، وتوفي على الفور متأثراً بجراحه".

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية مقتل أحد عناصرها في وارسو. وقالت، إنه كان يخدم في كتيبة تابعة للناتو.

المصدر: سبوتنيك  

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا