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إغلاق محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت خلال عملية أمنية

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إغلاق محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت خلال عملية أمنية
Reuters KAI PFAFFENBACH
محطة قطارات فرانكفورت
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أغلقت الشرطة الألمانية محطة القطارات الرئيسية في مدينة فرانكفورت وسط ألمانيا، خلال تنفيذ عملية أمنية فيها.

وأعلنت شرطة فرانكفورت على حسابها في "تويتر" عن نشر قواتها في محيط محطة القطارات، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة.

وأكدت أكبر شركة لسكك الحديد في ألمانيا، DEUTSCHE BAHN، عن إغلاق المحطة بسبب العملية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم الشرطة تصريحها بأن العملية تتعلق بحادث وقع في مصرف، فيما يجري البحث عن مشتبه فيهما.

المصدر: رويترز

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