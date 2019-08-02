موسكو تدعو واشنطن إلى عدم نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة

دعت موسكو، الجانب الأمريكي للتراجع عن نيته نشر صواريخه المتوسطة والقصيرة المدى، على الأرض.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، نشر اليوم على خلفية خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى المبرمة مع موسكو: "نحث الولايات المتحدة على التخلي عن خطط نشر الصواريخ التي تصنعها من الفئات القصيرة والمتوسطة المدى، والتي يجري بحثها بنشاط في البنتاغون".

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ودعت الخارجية الروسية، الجانب الأمريكي إلى، تطبيق مثال روسيا، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار العالمي والقدرة على التنبؤ، محذرة واشنطن من أنها إذا لم تفعل ذلك فستتحمل مسؤولية تزايد التوتر في العالم.

هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن اليوم الجمعة، عن بدء سريان انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى المبرمة مع روسيا.

وقال بومبيو في بيان حول الانسحاب الأمريكي أن "الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، الموقعة في واشنطن في 8 ديسمبر 1987، قد انتهت منذ اليوم بمبادرة من الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات