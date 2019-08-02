أصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية اليوم تحذيرا من تشكل موجات تسونامي بعد تسجيل زلزال بلغت شدته 7 درجات في جزيرة سومطرة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة، بأن الزلزال وقع على عمق 59 كيلومترا، وعلى بعد 227 كيلومترا من مدينة تيلوك بيتونغ الواقعة في الجزيرة.

وقالت "وكالة الحد من الكوارث" الإندونيسية إنه يجب على الساكنين بمحاذاة سواحل بانتن على جزيرة جافا أن "يخلوا فورا المنطقة ويتوجهوا إلى أراض مرتفعة".

يتبع..