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البحث عن أميرة إماراتية مزيفة في فرنسا

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البحث عن أميرة إماراتية مزيفة في فرنسا
Reuters MS/SU
مجوهرات (أرشيف)
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باشرت السلطات الفرنسية تحقيقها في عملية سرقة لما قيمته 1.6 مليون يورو من المجوهرات، نفذتها امرأة ادعت أنها أميرة إماراتية.

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وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن أحد مصادرها بأن المرأة المشتبه بها قصدت مساء الثلاثاء صائغا في باريس، ونجحت في إفراغ علبة مجوهرات من محتواها واستبدالها بقطع شوكولاتة في غفلة من المجوهراتي، قبل أن تقدم وعدا للأخير بأنها ستدفع ثمنها في اليوم التالي، على أن يحجز لها العلبة ويضعها جانبا.

واكتشف الصائغ حيلة المرأة بعد مرور يومين، حيث أن قلقه من عدم استلام المبلغ الموعود دفعه لتفقد علبة المجوهرات، ليجد أنها مملوءة بقطع الشوكولاتة.

المصدر: "لوفيغارو"

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