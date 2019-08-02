تنافس 32 قائمة في انتخابات الكنيست وحزب ليبرمان قد يسيطر

أغلق الليلة الماضية باب تسجيل قوائم الانتخابات المقبلة في إسرائيل، حيث ستتنافس 32 قائمة على المقاعد الـ120 في الكنيست، وسط حالة من التشتت في اليمين واليسار.

ويترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القائمة المشتركة بين حزبه "الليكود" وحزب "كولانو" الذي يترأسه وزير المالية موشيه كحلون الرقم الخامس في القائمة.

وقدم تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي قائمة مماثلة لتلك التي خاض بها انتخابات أبريل، يتصدرها في المراتب الثلاث الأولى بيني غانتس، ويئير لبيد، وموشيه يعالون.

وتحت الجناح اليميني، انضوى حزب "اليمين الجديد" و"اتحاد أحزاب اليمين" و"اتحاد اليمين" بقيادة وزيرة العدل السابقة إيليت شاكيد، مع فشل مفاوضات انضمام حزب "عظمة يهودية" إلى القائمة الجديدة، حيث قدم هذا الحزب قائمة منفصلة خاصة به، شأنه شأن حزب "زيهوت".

كما قدم حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان قائمة منفصلة أيضا، شأنه شأن حزب "شاس" اليهودي المتطرف.

وعلى الجناح اليساري، سيتنافس في الانتخابات تحالف حزب العمل وحزب "غيشر"، و"المعسكر الديمقراطي" المشكل حديثا والذي يترأسه رئيس حزب "ميريتس" نيتسان هوروفيتس والنائبة المنشقة عن حزب العمل ستاف شافير.

في المقابل، نجحت الأحزاب العربية الأربعة في إحياء قائمة مشتركة بينها بعد تحقيقها نتائج سلبية في انتخابات أبريل التي خاضتها بقائمتين منفصلتين.

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وتظهر استطلاعات للرأي نشرتها وسائل إعلام عبرية تعادلا نسبيا بين معسكري اليمين واليسار المعتدل، ما يعني أن حزب ليبرمان الذي يقدم أجندته الخاصة قد يصبح مجددا عنصرا حاسما في ميزان القوى لتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية