الخارجية التركية: سننشئ منطقة آمنة بمفردنا في سوريا إن لم نتفاهم مع واشنطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستضطر لإنشاء منطقة آمنة بمفردها في سوريا في حال عدم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

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وأشار أقصوي إلى أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري سيزور تركيا الاثنين، لعقد مباحثات مع الجانب التركي حول المنطقة الآمنة، لافتا إلى أن تركيا نقلت إلى جيفري تطلعاتها حول المنطقة الآمنة، وضرورة أن تمتد هذه المنطقة بعمق 32 كم من الحدود التركية باتجاه الأراضي السورية، تحت السيطرة التركية، وإخراج المسلحين الأكراد منها.

وشدد على أن "تركيا لن تسمح بتحويل المباحثات المتعلقة بالمنطقة الآمنة إلى ذريعة للمماطلة، إذ أنها ستتخذ جميع أنواع التدابير لضمان أمنها القومي إذا لم تتم تلبية تطلعاتها".

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا قد قال اليوم إن العمق المناسب للمنطقة الآمنة يتراوح بين 5 و15 كم، تديرها قوات أمريكية وتركية مشتركة، على أن يتم سحب الأسلحة الثقيلة إلى أبعد من ذلك.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال في وقت سابق إن المقترحات الأمريكية لا ترضي تركيا، مهددا بشن عملية عسكرية شرق الفرات في حال فشلت المفاوضات.

المصدر: "الأناضول"+ "رووداو"