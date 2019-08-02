نواب أمريكيون يجددون تهديد السعودية بالعقوبات وقطع السلاح عنها

أكد نواب في الكونغرس الأمريكي مواصلة مساعيهم لفرض عقوبات على السعودية بسبب "انتهاكاتها حقوق الإنسان"، ووقف مبيعات الأسلحة لها.

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وفرغ الكونغرس يوم أمس الخميس من آخر اجتماعاته قبل عطلة أغسطس، دون أن يسن أي تشريع يفرض عقوبات على السعودية، لكن نوابا ينتقدون المملكة قالوا إن الجهود الرامية لوقف مبيعات السلاح لها وفرض العقوبات عليها ستستمر بعد انتهاء عطلتهم الصيفية.

وقال السناتور الجمهوري لينزي غراهام بعد أيام من فشل مجلس الشيوخ في إبطال حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد 3 قرارات استهدفت وقف بيع ذخائر أمريكية دقيقة التوجيه للسعودية والإمارات: "سأستمر في المحاولة".

وتوجد تشريعات أخرى عديدة، منها 18 مشروع قرار لوقف مبيعات السلاح، تأخذ مسارها بمجلسي الشيوخ والنواب في ظل تمسك بعض النواب بالأمل في إمكانية دفع ترامب إلى اتخاذ تحرك أقوى ضد الرياض.

كما يريد النواب المعارضون لصلات ترامب الوثيقة بالسعودية، أن يتضمن قانون الدفاع الوطني الذي تحتاج وزارة الدفاع لإقراره في الكونغرس سنويا ويرتبط بتحديد سياستها، بنودا توقف مبيعات السلاح للسعودية، وتحد من قدرة ترامب على إعلان حالات "الطوارئ" ليتفادى بها مراجعة الكونغرس للصفقات الدفاعية الأجنبية.

المصدر: "رويترز"