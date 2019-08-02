أعلنت الرئاسة الصومالية عن تنازل رئيس الجمهورية محمد عبد الله محمد رسميا عن الجنسية الأمريكية.

وأكدت الرئاسة الصومالية في بيان أصدرته أمس الخميس أن الإجراءات القانونية لتخلي رئيس البلاد عن الجنسية الأمريكية قد استكملت، مشيرة إلى أنه أقام لفترات طويلة في الولايات المتحدة حيث تلقى خبرات تعليمية ومهنية مختلفة، قبل أن يتولى عام 2010 منصب رئيس الوزراء في الحكومة الصومالية الانتقالية.

ويسمح الدستور الصومالي المؤقت للمواطنين بالتجنس بجنسية بلد آخر.

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية