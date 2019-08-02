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هندوراس تتحدث عن احتجاز واشنطن الآلاف من مواطنيها في مراكز الهجرة

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هندوراس تتحدث عن احتجاز واشنطن الآلاف من مواطنيها في مراكز الهجرة
AP
مهاجرون في مركز توقيف أمريكي
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كشفت السيدة الأولى في هندوراس آنا غارسيا، أن حوالى 5 آلاف من مواطني بلادها موقوفون حاليا في مراكز احتجاز المهاجرين اللاشرعيين في الولايات المتحدة.

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وقالت غارسيا خلال حفل أقيم في تيغوسيغالبا أعلن فيه عن إطلاق حملة لمدة شهر للحد من الهجرة غير الشرعية، أن "هناك حوالي 5000 من المواطنين في مراكز الاحتجاز في الولايات المتحدة، إضافة إلى عدد كبير منهم في مراكز الاحتجاز المكسيكية".

وشددت الولايات المتحدة سياستها المتعلقة بالهجرة، وأجبرت حكومات بلدان أمريكا الوسطى والمكسيك على اتخاذ إجراءات للحد من تسلل المهاجرين إلى الأراضي الأمريكية تحت طائلة العقوبات.

المصدر: ARABIC.NEWS.CN

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