سيئول: القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية صواريخ باليستية جديدة

صرحت حكومة كوريا الجنوبية، بأن القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية صباح اليوم الجمعة، يبدو أنها صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى.

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وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول، أن الصواريخ قطعت مسافة 220 كيلومترا وبلغت ارتفاع 25 كيلومترا.

وأضافت أن القذائف أطلقت في الساعة 2.59 صباحا و3.23 صباحا بالتوقيت المحلي فجر الجمعة من إقليم هامكيونغ الجنوبي صوب البحر الشرقي.

وأطلقت بيونغ يانغ، الأسبوع الماضي، صاروخين قصيري المدى، في أول تجربة من هذا النوع منذ لقاء جمع زعيمها، كيم جونغ أون، مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، في الشهر الماضي، واتفق الطرفان خلاله على إحياء مفاوضاتهما حول تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية.

ووصفت بيونغ يانغ هذه الخطوة بأنها تحذير "رسمي" لكوريا الجنوبية بشأن مناوراتها العسكرية المخطط لها مع الولايات المتحدة هذا الشهر.

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يذكر أن قرارات مجلس الأمن الدولي تحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية من أي نوع، لكن بيونغ يانغ تقول إنها جربت "منظومة صواريخ موجهة" من نوع جديد.

وطلبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول تنفيذ كوريا الشمالية إطلاقات صاروخية جديدة، بينما اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن هذه الإطلاقات لا تمثل انتهاكا لتعهد الزعيم كيم جونغ أون بعدم إجراء تجارب صاروخية بعيدة المدى.

المصدر: وكالات