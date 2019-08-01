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فنزويلا تنوي مقاضاة واشنطن أمام المحاكم الدولية دفاعا عن طارق العيسمي

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فنزويلا تنوي مقاضاة واشنطن أمام المحاكم الدولية دفاعا عن طارق العيسمي
Reuters MARCO BELLO
نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي
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أعلنت فنزويلا أنها سترفع دعوى ضد الولايات المتحدة أمام محاكم دولية دفاعا عن نائب الرئيس الفنزويلي من أصول عربية طارق العيسمي الذي تتهمه واشنطن بالتورط في تجارة المخدرات.

وكتب وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا في حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس: "مع رفضنا لهذه الاتهامات الخطيرة وعدم اعترافنا بحق الولايات المتحدة في توجيهها، تجدد جمهورية فنزويلا البوليفارية التأكيد على تضامنها مع الرفيق طارق العيسمي، وتعلن أنها سترفع دعوى أمام الجهات الدولية ذات الشأن بسبب هذه الاتهامات وغيرها من الأعمال الإجرامية للإدارة الأمريكية وأتباعها".

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وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على العيسمي في فبراير 2017، وأدرجت اسمه على قائمة "المطلوبين للعدالة".

وتتهم واشنطن العيسمي بالتورط في تجارة المخدرات وبوجود صلات بـ "حزب الله" اللبناني المصنف على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة. وقد أعلنت الحكومة الفنزويلية رفضها لهذه الاتهامات.

المصدر: RT

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