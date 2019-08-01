 
مباشر

موسكو: بريطانيا تأخذ منحى تصعيديا جديدا في سياستها المعادية لروسيا

أخبار العالم

موسكو: بريطانيا تأخذ منحى تصعيديا جديدا في سياستها المعادية لروسيا
Sputnik Ramil Sitdikov
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7dh

اعتبرت الخارجية الروسية أن لندن حينما تعلن نيتها التلاعب في المجال السيبراني لأسباب بينها صد تهديدات مزعومة من موسكو، تكون قد اتخذت منحى تصعيديا جديدا في سياستها المعادية لروسيا.

وجاء ذلك في معرض تعليق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تقارير لوسائل إعلام بريطانية حول قيام لندن بإنشاء وحدات عسكرية خاصة لعمليات عسكرية هجومية في مجال المعلومات.

وقالت زاخاروفا، إنه "كمبرر لهذه التدابير، تورد لندن ضرورة التصدي بما في ذلك لتهديدات تخيلية من جانب روسيا... وعلى سبيل المثال، ذكرت صحيفة "تايمز" بنص مباشر أن هذه الوحدات ستشن هجمات عبر الإنترنت وتنشر معلومات مضللة".

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية: واشنطن تبحث عن ذريعة للحرب في الخليج
الخارجية الروسية: واشنطن تبحث عن ذريعة للحرب في الخليج

ووفقا لزاخاروفا، فإن هذا "ليس بلوغ سياسة بريطانيا المناهضة لروسيا مستوى جديدا فحسب، لكنه أيضا يظهر النوايا الرسمية العدوانية للندن في المجال الرقمي".

وأضافت: "المفارقة الخاصة هي أنه لم يمر شهر على تنظيم وزارة الخارجية البريطانية لما يسمى بمؤتمر حرية الإعلام العالمي، بينما كشفت السلطات البريطانية نواياها الحقيقية، وهي التلاعب بالمعلومات لأغراض عسكرية سياسية، بما فيها المجال السيبراني".

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا