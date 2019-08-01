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فرار جندي كوري شمالي إلى الجنوب عبر المنطقة المنزوعة السلاح

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فرار جندي كوري شمالي إلى الجنوب عبر المنطقة المنزوعة السلاح
Reuters KHJ/KV
نقطة حراسة كورية شمالية قرب المنطقة منزوعة السلاح
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كشف الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن جنديا كوريا شماليا فر إلى الجنوب عبر اجتياز المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة.

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وضبطت معدات المراقبة الجندي الفار أثناء عبوره نهر إيمجين جنوب المنطقة المنزوعة السلاح، فيما كانت أمطار غزيرة تتساقط على القطاع الذي غطاه من جهة أخرى ضباب كثيف، كما أوضحت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية.

وذكرت رئاسة الأركان أن الجندي الهارب أوقف واستجوب "طبقا للإجراءات"، كما عرفت عنه بأنه "عسكري في الخدمة الفعلية يرغب في الانشقاق".

وأوضحت أنه "لم يلاحظ أي تحرك معين للقوات الكورية الشمالية على الجانب الآخر من الحدود".

يذكر أن هذا الجندي هو الثالث الذي يفر منذ سنة 2017، فيما هرب أكثر من 30 ألف كوري شمالي إلى الجنوب منذ نهاية الحرب الكورية (1950- 1953).

المصدر: "أ ف ب"

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