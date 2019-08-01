هولندا.. حظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة اعتبارا من اليوم

بدأ اليوم رسميا سريان قانون حظر النقاب والبرقع في المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية ووسائل النقل العامة في هولندا.

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وورد في بيان عن وزارة الداخلية أنه "من الآن فصاعدا يحظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في مؤسسات التعليم، والمعاهد والمباني الحكومية، والمستشفيات ووسائل النقل العمومية" تحت طائلة غرامة مالية قدرها 150 يورو.

وأضافت الوزارة أنه "في هذه الأماكن، من المهم أن يعرف المرء وينظر إليه من أجل السلامة العامة والسير الحسن للخدمات".

وأكدت الوزارة أنه يحق لموظفي المدارس والمستشفيات والمعاهد والسائقين رفض استقبال مرتديات البرقع، كما يمكنهم الاتصال بالشرطة للتبليغ عن المخالفات من هذا النوع.

من جهتها، أعلنت العديد من المستشفيات في البلاد أنها "لن ترفض تقديم الرعاية لأي كان، مهما كان اللباس الذي يرتديه".

ويقول منتقدو القانون إن الحظر سيجعل من المستحيل على النساء المعنيات ممارسة حياتهن اليومية، وأن فرض الحظر سيكون مضيعة للمال.

يذكر أن الإحصاءات تفيد بوجود ما بين 200 إلى 400 امرأة متنقبة في هولندا من أصل 17 مليون نسمة يقطنون هذا البلد الأوروبي.

المصدر: "لوفيغارو"