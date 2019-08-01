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"موجة تسونامي" في مسبح صيني توقع عشرات الإصابات! (فيديو)

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Reuters DS/DH
منتزه مائي في الصين (أرشيف)
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تسببت موجة صناعية فاق علوها 3 أمتار بأحد المسابح الصينية في إصابة 44 شخصا.

وعاش رواد المسبح الواقع في متنزه شويون للألعاب المائية لحظات من الرعب جراء الموجة الناجمة عن "خلل ميكانيكي"، وفقا لأحد مسؤولي المتنزه.

وأكدت مصادر طبية صينية، أن 3 مصابين نقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم لكسور وخدوش عميقة.

كما أغلق المسبح مباشرة بعد الحادثة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى الخلل الميكانيكي.

المصدر: "تويتر"

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