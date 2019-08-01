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الإعلام العبري: الضغط الإسرائيلي اضطر واشنطن لإقصاء أنقرة عن برنامج "إف-35"

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الإعلام العبري: الضغط الإسرائيلي اضطر واشنطن لإقصاء أنقرة عن برنامج
Reuters Amir Cohen
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ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حكومة إسرائيل مارست وراء الكواليس الضغوط على الإدارة الأمريكية لإقناعها بطرد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35".

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس الأربعاء بأن هذه الجهود التي استمرت في الأشهر الأخيرة وتوجت على ما يبدو بالنجاح، جاءت ضمن إطار مساعي تل أبيب للحفاظ على "التفوق النوعي العسكري في المنطقة".

وذكرت القناة أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا يخشون من ارتفاع القدرات الجوية للجيش التركي بفعل الصفقة، بالإضافة إلى إمكانية تسريب التكنولوجيا المتطورة للمقاتلات الحديثة إلى دول مجاورة في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري عن إقصاء تركيا عن برنامج "إف-35" عقابا على اقتنائها منظومات "إس-400" الروسية، رغم تأكيد أنقرة التي كانت تنوي شراء أكثر من مئة مقاتلة أمريكية أن السلاح الروسي المتطور لا يشكل أي خطر على طائرات الولايات المتحدة.

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وسبق أن أبرمت إسرائيل عقدا لشراء 50 مقاتلة على الأقل من طراز "إف-35" من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، وتسلمت حتى الآن 16 مقاتلة واستخدمتها مرة واحدة على الأقل في أجواء لبنان.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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