إيران: العقوبات ضد ظريف ذروة التناقض والحماقة لدى المسؤولين الأمريكيين

اعتبرت الخارجية الإيرانية أن ذروة التناقض والحماقة لدى الأمريكيين، تتمثل في فرضهم عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رغم اعتبارهم أنه لا يمثل بلاده.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "ذروة التناقض والحماقة لدى المسؤولين الأمريكيين تتمثل في أنهم بينما لا يعترفون بأي دور للدكتور ظريف في السياسة الخارجية الإيرانية، يفرضون عليه العقوبات. واشنطن تخشى بشدة منطق ظريف وفنه في التفاوض".

ومن جهته، كتب ظريف في تغريدة على "تويتر": "نعلم أن دعوة الحوار والسلام تشكل تهديدا وجوديا للفريق (ب)، حيث أن السبب الرئيسي لاستهدافي هو كلماتي، فهل يحتاج الأمريكيون إلى الحصول على إذن أو ترخيص للتفاعل معي من خلال قراءة كتاباتي أو الاستماع إلى المقابلات التي تجرى معي؟".

We know that calling for dialog & peace is an existential threat to #B_Team.

And since reason for designating me is my words, would "US persons" need OFAC license to "engage" with me by reading my writings or listening to interviews?



cc: @stevenmnuchin1

cc: @SecPompeo

cc: @jack — Javad Zarif (@JZarif) July 31, 2019

وكان وزير الخارجية الإيراني قد علق عبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، على فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه.

The US' reason for designating me is that I am Iran's "primary spokesperson around the world"

Is the truth really that painful?

It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran.

Thank you for considering me such a huge threat to your agenda. — Javad Zarif (@JZarif) July 31, 2019

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بررت إجراءها ضده باعتباره "متحدثا أساسيا" باسم طهران عبر العالم، وتابع: "هل يا ترى الحقيقة موجعة إلى هذه الدرجة بالفعل؟ إن ذلك لا يؤثر إطلاقا علي ولا على عائلتي، فلا ممتلكات أو مصالح لي خارج إيران".

وأضاف: "شكرا على اعتباركم لي تهديدا كبيرا لأجندتكم".

المصدر: RT