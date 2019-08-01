السفير الأمريكي في برلين يهاجم حكومة ميركل

شن السفير الأمريكي في برلين هجوما شديدا على الحكومة الألمانية لإحجامها عن الانضمام لمهمة بحرية في مضيق هرمز، منوها بأنه ينبغي لأكبر اقتصاد في أوروبا الاضطلاع بمسؤولية عالمية أكبر.

وتعبيرا عن إحباطه بشأن قرار برلين، قال السفير الأمريكي ريتشارد غرينل، إن "على ألمانيا واجبا ينبغي الوفاء به"، مضيفا لصحيفة "أوغسبورغر الألمانية": "ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، ويرتبط هذا النجاح بمسؤوليات عالمية".

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وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى منذ أسابيع للحصول على تأييد ألمانيا للمهمة العسكرية في مضيق هرمز، وأنه رغم تصريح أحد الوزراء بأنه يجري النظر في الطلب فإن وزير الخارجية أعلن رفضه.

وكان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس استبعد أمس الأربعاء مشاركة بلاده في مهمة بحرية مزمعة بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز القريب من إيران، وذلك بعدما قالت واشنطن إنها قدمت طلبا رسميا لبرلين.

وشدد الوزير على أن ألمانيا ترغب في تهدئة التوتر مع إيران، وأنه ينبغي القيام بكل شيء ممكن لتجنب التصعيد.

بدورها قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور، في بروكسل إن ألمانيا "تدرس" الطلب الأمريكي، وذلك في لهجة أخف حدة من وزير الخارجية.

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبرلين منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة وذلك بسبب خلافات ترتبط بعدد من القضايا منها الرسوم الجمركية وخط "نورد ستريم 2" للغاز وإيران.

المصدر: "رويترز"