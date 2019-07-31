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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كرافت مندوبة لدى الأمم المتحدة

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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كرافت مندوبة لدى الأمم المتحدة
Reuters KEVIN LAMARQUE
المندوبة الأمريكية الدائمة الجديدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين السفيرة الأمريكية لدى كندا، كيلي كرافت، في منصب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة.

وصوت 56 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تعيينها، فيما عارضه 34 عضوا.

وانتقد الديمقراطيون ترشيح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لكيلي كرافت لهذا المنصب، معتبرين أن خبراتها غير كافية لتمثيل أمريكا في الأمم المتحدة.

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يذكر أن منصب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة كان شاغرا منذ 7 أشهر، بعد ترك المندوبة السابقة، نيكي هايلي، مهامها مع نهاية العام الماضي.

وتولت كيلي كرافت (57 عاما) منصبها كسفيرة للولايات المتحدة لدى كندا في عام 2017. وفي فبراير 2019، رشحها الرئيس ترامب لمنصب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة.

المصدر: رويترز

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