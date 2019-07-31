"فيسبوك" تكسب قضية اتهمت فيها بدعم "حماس"

كسبت شركة "فيسبوك" قضية رفعها أمريكيون قالوا إن ذويهم قتلوا بهجمات في إسرائيل، مسؤولة عنها حركة "حماس".

واتهم هؤلاء "فيسبوك" بدعم "حماس" المصنفة "تنظيما إرهابيا" في الولايات المتحدة.

وقضت محكمة الاستئناف في مانهاتن بنيويورك، اليوم الأربعاء، بأن القانون الصادر في عام 1996 والخاص بالتحكم في المحتوى على الإنترنت، يحمي "فيسبوك" من المسؤولية الإدارية.

كما رفضت المحكمة مطالبة الإدعاء بأن تدفع "فيسبوك" تعويضات بحجم 3 مليارات دولار بسبب سماحها لـ "حماس" باستخدام منصتها الإعلامية "للتشجيع على هجمات إرهابية في إسرائيل، والاحتفال بهجمات ناجحة ودعم العنف ضد إسرائيل بشكل عام"، بحسب نص الدعوى.

وكانت الدعوى تتعلق بهجمات استهدفت 5 أمريكيين في إسرائيل، وأسفرت عن مقتل 4 منهم خلال الفترة من 2014 إلى 2016.

وجدير بالذكر بأن الدعوى ضد "فيسبوك" التي تتهمها بدعم "حماس"، رفضت من قبل محكمة في بروكلين بنيويورك في مايو 2017، وقدم جانب الادعاء طعنا أمام محكمة الاستئناف.

المصدر: رويترز