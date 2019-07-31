كوشنر يصل إسرائيل بعد الأردن ضمن جولة في المنطقة

وصل مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إلى إسرائيل، ضمن جولة يجريها في المنطقة، استعدادا لنشر تفاصيل ما بات يعرف بـ "صفقة القرن".

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ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية أن "كوشنر وصل إلى إسرائيل قادما من الأردن في زيارة تستغرق ساعات عدة، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، في إطار جولة في المنطقة تحضيرا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي"​​​.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أكد لكوشنر، ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وأعاد العاهل الأردني، حسب بيان صادر عن الديوان الملكي، "تأكيد ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

ويقوم كوشنر بجولة إلى الشرق الأوسط يتوقع أن تشمل كلا من الأردن وإسرائيل ومصر والسعودية والإمارات وقطر.

المصدر: سبوتنيك+ RT