غرق عبارة إيرانية كانت متجهة من ميناء الشارقة الإماراتي إلى ميناء دير الإيراني
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غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة الإماراتية إلى ميناء ميناء دير الإيراني، بحسبما نقله مراسل RT، اليوم الأربعاء.
وأضاف مراسلنا أنه تم إنقاذ ثلاثة من الطاقم فيما بقي اثنان في عداد المفقودين.
وأكد أيضا العثور على العبارة، مشيرا إلى أنها غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران.
المصدر: RT
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