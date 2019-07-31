وسائل إعلام: تركيا أرسلت معدات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

أفادت وكالة الأناضول التركية، بأن أنقرة أرسلت معدات عسكرية إلى ولاية شانلي أورفا الجنوبية الواقعة بالقرب من الحدود مع سوريا.

ونقلت الوكالة عن مراسليها أن القافلة العسكرية التي تضم 12 سيارة مدرعة وتحمل وحدات من القوات الخاصة وحافلات وصلت إلى منطقة جيلان بينار الواقعة على الحدود مع سوريا. وأشارت إلى أن نقل القوات المسلحة يعد جزءا من زيادة التواجد العسكري التركي على طول الحدود مع سوريا.

وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مؤخرا عن احتمال بدء عملية عسكرية تركية جديدة شمال سوريا في حال فشل الولايات المتحدة في تحقيق اتفاق حول المنطقة الآمنة.

ونقلت صحيفة "Daily Sabah" التركية عن بيان اتخذ في أعقاب جلسة مجلس الأمن الوطني التركي أن أنقرة تنوي بذل جهودها بهدف إنشاء منطقة آمنة على طول حدودها مع سوريا.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سابقا أن بلاده جاهزة لبدء عملية عسكرية جديدة شرقي الفرات، وكذلك في منبج ضد قوات الدفاع الذاتي الكردية، إذا لم تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لإخلائهم من المنطقة.

المصدر: نوفوستي