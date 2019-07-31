وزير الدفاع الإيراني: تجاربنا الصاروخية أمر طبيعي

قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي، إن إجراء تجارب على الصواريخ أمر طبيعي، ويتم ضمن برامج محددة.

وأضاف حاتمي في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، أن "القوات المسلحة تجري اختباراتها الصاروخية بصورة منتظمة تماما.. البرامج البحثية للقوات المسلحة يجري إعدادها وتنفيذها كل عام في مواعيدها المحددة".

وتابع حاتمي، "هذه الأمور طبيعية في العالم كله وإن جرى التركيز الإعلامي على بعض هذه القضايا فإنهم يسعون لتحقيق مآرب خاصة بهم من وراء ذلك إلا أن القوات المسلحة تنفذ برامجها ومنها الاختبارات الصاروخية بصورة منتظمة تماما".

وفيما يخص المناورات الروسية الإيرانية المشتركة قال حاتمي، إن "روسيا دولة صديقة لنا ولكن لم يتقرر شيء بهذا الصدد لغاية الآن".

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت في تقاريرها أن إيران أطلقت يوم الأربعاء الماضي صاروخا باليستيا متوسط المدى، وصل مداه إلى ألف كم، الأمر الذي اعتبرته إيران عاديا، ويهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وليس موجها ضد أي دولة.

المصدر: فارس