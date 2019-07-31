استطلاع يظهر رأي الأمريكيين بمختلف مشاربهم بالرئيس ترامب

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام، أجري في الولايات المتحدة، أن أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين لا يرغبون في إقالة الرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت جامعة كفينيبيك التي أجرت هذا الاستطلاع، أن نتائجها تدل على أن 60% من الناخبين الأمريكيين يرون أنه لا يجب على الكونغرس أن يقدم مبادرة حول إقالة الرئيس ترامب، فيما صوت 61% من أنصار الحزب الديمقراطي و66% من الناخبين السود لصالح إقالة الرئيس.

ويشير الاستطلاع أيضا إلى أن 51% من الناخبين يعتبرون ترامب عنصريا. ويؤيد ذلك 80% من الناخبين السود و55% من الناخبين ذوي الأصول الإسبانية. في حين لا يعتبره 50% من الناخبين البيض عنصريا. وإضافة إلى ذلك فإن أكثر من 70% من الناخبين الأمريكيين يعبرون عن قلقهم من احتمال تدخل حكومة أجنبية في الانتخابات الأمريكية لعام 2020.

وأجري هذا الاستطلاع الذي شمل 1036 ناخبا أمريكيا في الفترة ما بين 25 و28 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي